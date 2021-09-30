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Дельфин отпугнул акулу от ныряльщиков

, 22:19

Дельфин отпугнул акулу от ныряльщиков
twitter.com

Жительница Гавайских островов, дайверша Кейли Грант рассказала, как во время одного из погружений ее с мужем защитил от акулы подплывший к ним дельфин. Она опубликовала видео в своем ТикТок-аккаунте.

На ролике видно, как к дайверам приближается акула. Несмотря на то, что рыба не проявляла агрессии, плывущий рядом с парой дельфин увидел ее и забеспокоился о безопасности людей. Он начал крутиться вокруг ныряльщиков и издавать звуки в попытке отпугнуть акулу.

Жительница США рассказала, что понимает поведение морских обитателей, так как уже много лет занимается дайвингом. Однажды ей удалось поплавать с большой шестиметровой беременной белой акулой.

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