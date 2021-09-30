Татьяна Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 и призвала россиян соблюдать ограничительные меры

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30 сентября 2021, 21:30

Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

Татьяна Голикова, вице-премьер, руководитель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, в четверг предупредила, что в России настает сложный период из-за подъема заболеваемости COVID-19.

На заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере сегодня Голикова попросила россиян "быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в нашей стране продолжается три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России возросло за сутки на 23 888. Прирост числа новых пациентов с COVID-19 стал максимальным с 25 июля. Всего за период пандемии в России ковидом заразились 7 511 026 человек.

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