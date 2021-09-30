Россиянин поддался уговорам любовницы и выкопал тело ее мужа для кремации

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30 сентября 2021, 20:30 Анастасия Иванова

В Воронеже женщина попросила своего любовника выкопать тело ее покойного мужа из могилы, чтобы исполнить последнюю просьбу усопшего. Мужчина хотел, чтобы его кремировали.

С любовником женщина познакомилась еще до смерти супруга. После смерти мужчины, родственники похоронили его на кладбище, несмотря на то, что вдова говорила о желании мужа быть кремированным.

После этого у женщины появился план: она попросила своего любовника о незаконной эксгумации тела. Россиянин сначала отказывался, однако в один момент поддался уговорам и отправился на кладбище. За четыре часа ему удалось выкопать тело, которое он обернул в брезент и довез до безлюдного места около деревни Ендовище. Затем тело обложили дровами, облили бензином и сожгли.

Спустя некоторое время на могилу к погибшему пришел его отец, который заметил кривой крест и покосившуюся оградку. Затем он обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали любовника вдовы, который признался во всем во время допроса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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