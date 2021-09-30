Юбилейный концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» пройдет в Crocus City Hall 31 октября

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30 сентября 2021, 18:27

Народный артист и создатель самого известного симфоджазового оркестра России Сергей Жилин отпразднует свое 55-летие фееричным концертом: 31 октября на сцене Crocus City Hall зрителей ждет настоящее музыкальное шоу.

Джаз, джаз-рок, джаз-фанк, поп-джаз, классика, советская эстрада, рэп – в исполнении маэстро, оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз», а также друзей и коллег Сергея Жилина: Ларисы Долиной, Дмитрия Певцова, Евгения Дятлова, Сергея Волчкова, LekS, Арсения Курчанина и многих других.

«Никаких музыкальных ограничений» или «55 – NO LIMITS!» — таков творческий девиз юбиляра. Признанный классик и виртуозный пианист смело экспериментирует со стилями, разрушает приевшиеся жанровые стереотипы — и создает стильный фьюжн. На концерте будет представлена уникальная программа: свежий взгляд на хиты 20 века, бессмертная классика и вечнозеленые джазовые стандарты, стильные авторские композиции и ультрасовременные аранжировки любимых песен в исполнении артистов, которыми восхищаются все поколения.

На сайте концерта билеты доступны с 10% скидкой: «55 – NO LIMITS!»

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