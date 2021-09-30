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Мурашко сообщил о завершении испытаний третьей фазы «Спутника V» с участием пациентов старше 60 лет

, 18:35

Мурашко сообщил о завершении испытаний третьей фазы «Спутника V» с участием пациентов старше 60 лет
Михаил Мурашко, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг сообщил о завершении испытаний третьей фазы российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V" с участием пациентов старше 60 лет.

Как отметил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сегодня идет подготовка итогового отчета Глава Минздрава заявил, что доказан "высокий профиль безопасности и эффективности вакцины".

В исследовании приняли участие более 23 тысячи человек.

В России массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января 2021 года. Гражданам предлагают бесплатно вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

Еще зарегистрирована вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", которая пока не используется.

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