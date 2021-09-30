Министр МВД Латвии поддерживает материалы порнографического характера?

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30 сентября 2021, 17:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Так и хочется мне воскликнуть: «Святые Угодники! Господь Всемогущий!» Похоже, что в Латвии министр МВД Мария Голубева, открытый представитель ЛГБТ, поддерживает материалы порнографического характера? Как такое может быть?

В чем суть дела?

Буквально на днях в Латвии было возбуждено уголовное дело против картины местного художника Кристиана Бректе по статье «о распространении материалов порнографического характера, которые содержат детскую порнографию или удовлетворение половых потребностей в насильственной форме» (часть 2. Статья 166).

Картины данного художника содержат, мягко говоря, не вполне «здоровый» взгляд: число 666, видимо, любимое число Бректе, голые половые органы в «компании» маленьких девочек, тема сатанизма, похоти, разврата… Нет, этот художник не рисует для себя, а «малюет», простите, похабщину на стене школы в центре Риги, открыто выкладывает подобное «творчество» в социальные сети и пиарит его. Понятно, что нашлись адекватные люди, которые написали заявление в полицию! И было возбуждено уголовное дело!

Но, видимо, в данный процесс вмешалась глава МВД Мария Голубева. Совершенно открыто г-жа Голубева заявила латвийским СМИ, что это уголовное дело похоже на недоразумение! И она будет очень удивлена, если дело не закроют!

«Тогда мы должны были бы посмотреть, почему и что именно в этой конкретной работе. Я не знаю, о какой конкретной работе идет речь, но в целом искусство, на мой взгляд, не является объектом, который должен анализироваться средствами уголовного процесса. Но в целом я думаю, что эта ситуация больше похожа на недоразумение»,- заявила латвийским СМИ г-жа министр МВД.

Вы только вдумайтесь, кто отвечает за ЗАКОН и ПОРЯДОК в Латвии? Я понимаю, что подобными психическими, видимо, (я не врач) отклонениями министра Марию Голубеву уже не напугать: блюстительница Закона и Порядка откровенно рассказывает о своих долгосрочных и нетрадиционных отношениях с другой дамой… Но это личное дело! А вот поддерживать писанину, где малолетняя девочка и мужской детородный орган (во всей красе), извините, но это просто больная психика и «уголовка»!

Я не верю, что глава МВД Латвии не знает о какой картине идет речь! Вся Латвия более месяца говорит и видит подобное убожество, а г-жа Голубева, простите, нет? А если и не видит, то тут возникает вопрос: а как хорошо эта женщина нетрадиционной сексуальной ориентации справляется со своими обязанностями? Да, я имею право спросить! Потому что плачу налоги, родилась и живу в Латвии!

И еще один вопрос: а почему г-жа Голубева, видимо, пользуется своим служебным положением, «вклинивается» в расследование, которое только что началось? Это ли не коррупция? Это не только мой вопрос, но и тех латвийцев, которые делятся с прессой своим мнением!

«Ничего, кроме отвращения эта «мазня» не вызывает. Думаю, что адекватные люди понимают, что глава МВД Латвии Голубева просто…. Непрофессионал и продвигает только свои ЛГБТ идеи. Стыд!»

«Так пусть этот «художник» нарисует Голубеву так, как он видит… Например, две женщины в соитии».

«Так давайте вместо изучения языков, литературы, физики и т.д. будем учить детей рисовать половые органы, рога и копыта… Может тогда в этой стране великие вырастут?»

«Как можно потворствовать разврату и детской порнографии? Что в голове у этой Голубевой? Давайте тогда фейс министра МВД пририсуем к рогам, копытам! Может, ей в радость будет?»

«Если существуют такие министры, Бог просто оставил Латвию!»

А у меня личный вопрос к г-же Голубевой (уверена, что не ответит – не знает, как!)

«Г-жа министр Латвии! А если я нарисую на здании Вашего ведомства голую грудь с сосками, то меня оштрафуют? Я училась в художественном кружке и знакома с лучшими работами мировых художников (Лувр, Русский музей, Третьяковская галерея, Прадо, галерея Уффици, Боргезе и т.д.) с детства, и могу с «левой ноги» считаться любителем-художником. Вы говорите, что картины латвийского КБ – искусство! Так мне тоже можно? Или я должна сперва сменить традиционную ориентацию на нетрадиционную? Будьте добры, дайте ответ… Ласково просим!»

Кстати, а в Латвии больше принудительно не лечат?

Продолжение следует…

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