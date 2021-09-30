Единичные случаи карательной психиатрии - это звонок из прошлого

Аргументы Недели → Общество 13+

30 сентября 2021, 16:19

Жительница Челябинска отправилась в Пермь по работе. Она вместе с сожителем была организатором передвижной выставки. Женщина не имела никаких психологических проблем и была абсолютно здоровой. По непонятным причинам она оказалась в городской психиатрической больнице. Врачи некоторое время скрывали диагноз и отказывались выдавать женщину родственникам. Позже близкие всё же смогли забрать её домой, однако теперь они намерены обратиться в прокуратуру.



По словам сестры пострадавшей, в больницу её родственница попала после прохождения курса личностного роста. У неё произошёл срыв, и сожитель вызвал скорую помощь. Приехавший врач убедил мужчину, что у женщины шизофрения и ей необходима госпитализация. Сожитель подписал согласие, и женщина оказалась в «душевной лечебнице». По закону он не имел права подписывать такие документы. В больнице пациентку обкололи неизвестными препаратами. В лечебном учреждении отказались от комментариев, ссылаясь на врачебную тайну. Выписную карту родственники не получили.



Уголовным кодексом предусмотрено наказание за принудительную госпитализацию. Помещение в психиатрическую больницу допускается с согласия самого пациента. Исключением может быть только судебное решение и наличие опасности для окружающих. Раньше в психушку «упекали» политических, в наше время - часто пожилых людей, чтобы завладеть их имуществом. Общество пока упорно сопротивляется карательной психиатрии, отказываясь пересматривать «Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан», чтобы не облегчать задачу недобросовестным врачам и юристам.





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