Заммэра Владимир Ефимов рассказал о возможности оформить в долевую собственность землю под многоквартирным домом

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30 сентября 2021, 15:59

За девять месяцев текущего года столичные власти провели процедуру межевания 95 земельных участков под почти 600 жилыми домами, после чего жители указанных домов получили возможность оформить эти земли в общую долевую собственность, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Процедуры межевания столичных жилых кварталов Москва начала проводить в августе позапрошлого года, и если ранее подобные мероприятия проводились по заявкам москвичей и за счёт их собственных средств, то сегодня все участки размежёвываются городом — на средства, выделяемые из городского бюджета. Так, в этом году столичная мэрия определила границы участков, на которых расположены 574 многоквартирных жилых дома.

«Они входят в девяносто пять проектов межевания территорий общей площадью 585 гектаров в одиннадцати округах столицы, кроме Зеленограда. Эти работы выполнены за счёт средств бюджета города», — уточнил заммэра Владимир Ефимов.

На данный момент столичный Департамент имущества разработал и одобрил около 3900 проектов межевания городских земель совокупной площадью свыше 50 тысяч га. Согласно планам властей, вся территория «старой» Москвы с многоквартирными жилыми домами будет полностью отмежёвана до конца текущего года. После этого москвичи смогут оформить на земли, на которых расположены их дома, права общей долевой собственности.

По словам вице-мэра Владимира Ефимова, после регистрации таких прав жильцы многоквартирных домов получат возможность использовать придомовые территории так, как пожелают, например, смогут обустроить на земельном участке парковочные машино-места, детские площадки или спортивные зоны для воркаута, а также места для прогулок с собаками и так далее.

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