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Заммэра Владимир Ефимов рассказал о возможности оформить в долевую собственность землю под многоквартирным домом

, 15:59

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о возможности оформить в долевую собственность землю под многоквартирным домом

За девять месяцев текущего года столичные власти провели процедуру межевания 95 земельных участков под почти 600 жилыми домами, после чего жители указанных домов получили возможность оформить эти земли в общую долевую собственность, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Процедуры межевания столичных жилых кварталов Москва начала проводить в августе позапрошлого года, и если ранее подобные мероприятия проводились по заявкам москвичей и за счёт их собственных средств, то сегодня все участки размежёвываются городом — на средства, выделяемые из городского бюджета. Так, в этом году столичная мэрия определила границы участков, на которых расположены 574 многоквартирных жилых дома.

«Они входят в девяносто пять проектов межевания территорий общей площадью 585 гектаров в одиннадцати округах столицы, кроме Зеленограда. Эти работы выполнены за счёт средств бюджета города», — уточнил заммэра Владимир Ефимов.

На данный момент столичный Департамент имущества разработал и одобрил около 3900 проектов межевания городских земель совокупной площадью свыше 50 тысяч га. Согласно планам властей, вся территория «старой» Москвы с многоквартирными жилыми домами будет полностью отмежёвана до конца текущего года. После этого москвичи смогут оформить на земли, на которых расположены их дома, права общей долевой собственности.

По словам вице-мэра Владимира Ефимова, после регистрации таких прав жильцы многоквартирных домов получат возможность использовать придомовые территории так, как пожелают, например, смогут обустроить на земельном участке парковочные машино-места, детские площадки или спортивные зоны для воркаута, а также места для прогулок с собаками и так далее.

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