Заммэра Владимир Ефимов: Бывшую промзону «Выхино» реорганизуют

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30 сентября 2021, 15:51

В рамках проекта «Индустриальные кварталы», который возвращает к жизни и экономической активности фактически заброшенные участки, будет реорганизовано 4 га бывшей промышленной зоны «Выхино» на юго-востоке Москвы. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ожидаемый бюджетный эффект от реорганизации превысит 355 млн рублей в год.

Согласно проекту по редевелопменту территории фактически простаиваемой сейчас промзоны в районе Выхино-Жулебино здесь будет построено более 67 тысяч квадратных метров недвижимости.

Половина придётся на высокотехнологичные производства, а вторая – на общественно-деловые объекты, банки, торгово-развлекательные центры, кафе и магазины.

«В реорганизацию бывшей промзоны инвестор планирует вложить более 5 млрд рублей. Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более тысячи рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Первый подобный договор в Москве был заключен более года назад. Он касался реорганизации промзоны «Октябрьское поле». Затем состоялся аукцион на право заключения договора комплексного развития территории части промзоны «Коровино». В начале лета текущего года было подписано два договора о развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино», а в сентябре – о реорганизации промзоны «Алтуфьевское шоссе». Все проекты в совокупности дадут городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет.

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