На выступление «Стрижей» челябинцев не пустят!

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30 сентября 2021, 15:43 Анна Семенова

Стрижи покажут свои умения только своим. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Группа высшего пилотажа прилетит в наш город, но праздник состоится только для «своих».

Солидный юбилей отмечает ЧВВАКУШ. В 2021 году училищу штурманов исполняется 85 лет! На грандиозный праздник прилетит и группа высшего пилотажа «Стрижи». СМИ поспешили распространить информацию о том, что в субботу, 2 октября, на авиабазе Шагол можно будет посмотреть фееричное шоу.

Однако на официальном сайте училища размещено такое объявление: «Мероприятие проводится в закрытом режиме, для курсантов, сотрудников училища и ветеранов ВВС.

Проход на территорию училища и аэродром для посетителей будет закрыт».

Возможно, челябинцам все-таки посчастливится увидеть хоть кусочек яркого выступления военных самолетов, как минимум жители поселка Шагол и окраин «северо-запада» смогут понаблюдать за полетами из своих дворов.

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