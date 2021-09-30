Заммэра Владимир Ефимов анонсировал появление новых вакансий в Москве

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30 сентября 2021, 15:43

Москва заключила три соглашения на строительство новых производственных предприятий, которые суммарно дадут городу более 7 тысяч рабочих мест. Подробнее об условиях соглашений рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В рамках городской программы создания мест приложения труда Правительство Москвы подписало с инвесторами соглашения о строительстве промышленного технопарка, производственно-логистического комплекса и многофункционального общественно-делового центра. Общая площадь объектов превысит 300 тысяч квадратных метров.

«Эти проекты помогут решить задачу сбалансированной застройки в Западном административном округе, Зеленограде и Новой Москве, сделать эти районы более комфортными для жизни и работы. Инвесторы вложат в строительство более 12 млрд рублей. Взамен город предоставит застройщикам льготы в сопоставимом объеме по плате за переоформление участков под строительство многоквартирных жилых домов», – прокомментировал условия соглашений Владимир Ефимов.

Объекты будут достроены в 2023-2026 годах, а на время строительства город даст им отсрочку по внесению части платежа за первый год аренды земельных участков под жилые проекты, которые они реализуют в столице.

Так, по первому соглашению построят технопарк площадью более 100 тысяч квадратных метров. По второму – промышленный комплекс площадью 111 тысяч квадратных метров, а по третьему – многофункциональный деловой центр площадью не менее 70 тысяч квадратных метров.

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