Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России наблюдается рост количества пациентов с тяжелой формой COVID-19

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30 сентября 2021, 15:56 Источник: gazeta.ru

Михаил Мурашко, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В последнее время зараженные коронавирусом пациенты все чаще сталкиваются с тяжелыми формами этого заболевания. Такое заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, “течение заболевания отличается быстрым приростом, быстрым распространением”. Мурашко отметил, что коронавирусная инфекция стала чаще протекать в тяжелой форме у молодых людей, у них чаще наблюдаются осложнения.

Кроме того, глава Минздрава подчеркнул, что за последний месяц в стране снизились темпы вакцинации. Он объяснил это в большей степени началом учебного года и отпусками. Мурашко добавил, что в стационары поступают преимущественно граждане, не сделавшие прививку.

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