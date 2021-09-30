Активисты движения «Стопнаркотик» требуют проверить деятельность банка «Конкорд», а также сервисов Suex, Exmo и QIWI

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30 сентября 2021, 14:16

Фото: pixabay.com

Украинский банк Конкорд заподозрили в участии в схеме с отмыванием денег криптовалютчиками из России. В правоохранительные органы обратились активисты движения «Стопнаркотик». Они утверждают, что Конкорд предоставлял услуги эквайринга платежей в пользу крупнейшей российской площадки по торговле наркотиками в даркнете Hydra, оборот которой в России, по некоторым данным, составляет порядка $1,5 млрд в год. Отмечается, что украинский банк занимался сомнительными операциями совместно с российскими сервисами по обмену криптовалюты Exmo и Suex.



Сервис Suex производит перевод криптовалюты в традиционные деньги и наоборот. По данным аналитической компании Eliptic, с 2018 года Suex перевел криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether. При этом, по информации экспертов, порядка $370 млн поступило из незаконных источников, которыми являлись хакеры-вымогатели, финансовые пирамиды и торговцы наркотиками.



Недавно Suex прославился тем, что попал под санкции США. Санкции в отношении сервиса были введены 21 сентября. Платформу подозревают в сопровождении финансовых операций хакеров, которые специализируются на шантаже с требованием выкупа от пострадавших.



Биржа Exmo занимается обменом криптовалюты между пользователями. Ранее украинскими правоохранителями уже были установлены случаи использования этого сервиса наркоторговцами.



Интересно, что Suex и Exmo имеют общие корни. По данным издания The Bell, криптобиржу Exmo основал российский бизнесмен Иван Петуховский, он же является одним из соинвесторов Suex, вместе с однофамильцем Егором Петуховским, а также Максимом Субботиным и Ильдаром Закировым.



По некоторым данным, участие украинского банка Конкорд в сомнительных операциях россиян могла обеспечивать связанная с ним финансовая компания, которая принимает безналичные гривневые платежи с целью их дальнейшего обмена на криптовалюту.



«Технически банк в такой ситуации обслуживает счета финкомпании и предоставляет ей услуги эквайринга», — объяснил сооснователь украинской криптовалютной биржи KUNA Михаил Чобанян.



По информации НБУ, в группу «Конкорд», кроме банка входят украинские финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также компании-нерезиденты: британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Владельцами группы выступают предпринимательницы из Днепра Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно).



Еще одним участником схемы движение «Стопнаркотик» называет российскую платежную систему QIWI. Известно, что до 2018 года на Украине она работала под названием TYME, пока у нее не отозвал лицензию НБУ.



В обращении к МВД РФ «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк «Конкорд» и его бенефициаров, к ответственности».



Активисты движения «Стопнаркотик» не ограничились заявлением в МВД и обратились в Центробанк России. Они просят ЦБ проверить законность работы Suex, Exmo, QIWI и рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка.



Обращения направлены через электронные приемные, им присвоены входящие номера. Предполагается, что результаты проверок будут известны до конца года.





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