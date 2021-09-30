Как определить, что вам звонит мошенник

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30 сентября 2021, 13:14 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южноуральцам рассказали, как обеспечить безопасность собственных средств.

Эксперты отмечают рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Самым распространенным видом мошенничества остаются звонки от якобы сотрудников банков, любыми способами пытающихся выведать информацию о карте и секретные сведения, чтобы похитить деньги со счета. Об этом рассказали участники пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс».

Директор Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, доктор психологических наук Диана Циринг отметила, что явное подталкивание к совершению какого-то срочного действия, запугивание, а также обещания чудесной выгоды должны моментально насторожить. Кроме этого, мошенники обычно пытаются вызвать доверие, обращаясь к жертве по имени и отчеству.

При возникновении малейших сомнений нужно сразу же прекратить телефонный разговор, настоятельно советуют специалисты. После этого можно обратиться в банк, позвонив по номеру телефона, указанному на самой карте или на официальном сайте организации.

Начальник отдела платежных систем и расчетов челябинского Отделения Банка России Людмила Панина подчеркивает, что настоящие сотрудники кредитных организаций никогда не уточняют у клиентов такие данные, как одноразовые пароли для входа или CVV-код. Они могут позвонить, если заметили подозрительную транзакцию, и в этом случае лишь запросят ее подтверждение. Если же клиент звонит в банк сам, то у него могут уточнить только последние 4 цифры карты и секретное слово, чтобы идентифицировать личность.

Правоохранительными органами, Банком России и кредитными организациями ведется работа по противодействию финансовому мошенничеству. Так, в 2020 году Банк России инициировал блокировку порядка 26 тысяч телефонных номеров мошенников. Начальник отделения уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Алексей Петров сообщил, что Челябинская область входит в пятерку лучших регионов страны по раскрытию преступлений данного вида.

Эксперты добавляют, что лучшими способами личной защиты от мошенников являются кибергигиена и финансовая грамотность.

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