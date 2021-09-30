Бочкарев: Завершается возведение четвертого этажа высотного здания Национального космического центра

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30 сентября 2021, 12:53

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в настоящее время завершается возведение основных конструкций четвертого этажа высотного здания Национального космического центра (НКЦ).



«Для завершения основных конструкций четвертого этажа высотной части НКЦ осталось закончить устройство, выполнить перекрытия между этажами. Пол, стены и колонны основных конструкций на этаже выполнены в полном объеме», - рассказал Бочкарев.



Он уточнил, на текущий момент в конструкции башни уложено порядка 8 тыс. 500 куб. м бетона, что составляет 17% от общего запланированного объема монолита всего небоскреба.



«В настоящее время на строительстве объекта задействованы более 700 человек», - добавил Андрей Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству объекта) Юрий Кравцов отметил, что монолитные работы в малоэтажной части комплекса зданий НКЦ выполнены почти на 95%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра - на 90%.



«Строительство 288-метровой высотной доминанты Национального космического центра ведется при помощи системы самоподъемной опалубки. Согласно технологии, на единой платформе размещается все оборудование, необходимое для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме. В целях обеспечения безопасности на больших высотах на платформе предусмотрены защитные экраны ограждения», - пояснил Кравцов.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства отметили, что НКЦ создается совместно правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению президента России Владимира Путина.



НКЦ станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире. Его создание позволит объединить на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты. Главной архитектурной особенностью здания НКЦ и градостроительной доминантой северо-запада Москвы станет 47-этажная башня высотой более 288 м со шпилем.



Сообщается, что помимо строительства Национального космического центра в этом районе Москвы также предполагается развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева площадью 90 га. Здесь планируется создание особой экономической зоны, размещение предприятий научно-производственного кластера, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, объектов реновации, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.









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