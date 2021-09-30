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Оперштаб: Суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 23 888 случаев

, 12:29

Оперштаб: Суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 23 888 случаев
фото: pixabay.com

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России возросло за сутки на 23 888. 30 сентября в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили обновленные данные.

Такие показатели были в конце июля. Прирост числа новых пациентов с COVID-19 стал максимальным с 25 июля. Всего за период пандемии в России ковидом заразились 7 511 026 человек.

В Москве за последние 24 часа коронавирус выявили у 3 998 человек, в Санкт-Петербурге - 2 077, в Подмосковье - 1 216, в Самарской области - 607, в Воронежской - 566, в Нижегородской - 563, в Свердловской - 526.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

В России за сутки скончались 867 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Это антирекорд.

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