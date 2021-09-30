Мамыкins. tv: почему погибли два малыша в Латвии

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30 сентября 2021, 12:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Эта история взбудоражила тихую Латвию семь лет назад: молодую маму Гинту Войциша обвинили в убийстве своих малышей. Старшему было три года, а младшему всего полтора годика.

Женщину осудили на 20 лет. Но не так все просто в этом деле: выясняется, что малышам стало плохо после прививки, но полиция «не обратила» на это внимание – «факты» в деле все время «менялись»: например, «исчезли» материалы для экспертизы, «пропал» человек»…

В программе МАМЫКINS.TV ее ведущий Андрей Мамыкин беседует с другом Гинты Войциша – Марисом Берзиньшем, который уверен, что женщина не убивала своих детей… И приводит вполне объяснимые доказательства…

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