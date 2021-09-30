Глобальное наступление на армию террора. Российская ЧВК развертывает силы в пустыне

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30 сентября 2021, 12:10

Российская «ЧВК Вагнера» на глазах становится той силой, которая в состоянии не просто бороться с терроризмом в какой-то конкретной стране, но и наносить удары по международным террористическим группировкам всюду, где это необходимо. Специфика запрещенных в России террористических группировок – ИГ, «Аль-Каиды» и им подобных – состоит в том, что они не слишком привязаны к территории. Потеряв контроль над одной страной, бандиты перемещаются в новые районы, чтобы терроризировать и грабить другие. Особенно легко это делать в глубине континента на севере Африки. Мали, Алжир, Ливия, Нигер и Чад почти не контролируют собственные границы, и между странами могут перемещаться целые караваны с оружием, боевиками, запрещенными грузами.

Поэтому действия российской ЧВК выглядят как реализация единого плана: накинуть на террористические группировки в северной части Африки гигантскую петлю. Центральноафриканскую республику удалось обезопасить первой: российские инструкторы сумели в кратчайшие сроки переподготовить местные вооруженные силы и полицию, так что те нанесли решительное поражение криминально-политическим вооруженным группировкам. Теперь россияне идут в Мали, чтобы справиться с разгулом бандитизма и террора там.

В эту логику отлично укладывается свежая новость о приходе в движение российской колонны с базы Джуфра в Ливии. По данным местных источников, россияне намерены пресечь маневры боевиков по пустыням на юге страны. Это позволит блокировать и пути переброски подкреплений для банд, и направления их бегства.

Такая глобальная война с террором – чрезвычайно сложная задача. Однако она ведется в интересах всего человечества. Современный мир глобален, и террористы, свободно расположившиеся в Африке, представляют угрозу всему миру, торгуя оружием, наркотиками и людьми, совершая вылазки и присылая смертников повсюду, докуда они могут дотянуться. Эти деструктивные силы просто не имеют возможности остановиться в своей экспансии, но остановить их возможно и необходимо. Российские силы, благодаря стратегическому взгляду и выдающимся навыкам контртеррористической борьбы, по праву стоят в авангарде борьбы с террором.

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