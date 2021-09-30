В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

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30 сентября 2021, 11:07

Фото: pixabay.com

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что с 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на COVID-19: всем больным с симптомами ОРВИ в обязательном порядке будет проводиться экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Она уточнила, что соответствующий приказ подписан главой департамента здравоохранения Москвы.



«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19. Новые правила начнут действовать с 1 октября»,- рассказала вице-мэр столицы.



Анастасия Ракова напомнила, что экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции - это быстрая диагностика, которая позволяет за 10-20 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. Такие тесты будут брать не только у больных, но и у всех, кто проживает с ними в случае, если тест на антиген будет положительным. Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.

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