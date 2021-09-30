Ракетный крейсер «Москва» принял участие в учениях кораблей Черноморского флота РФ

Корабли Черноморского флота РФ провели совместные учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа. По легенде учений, ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» выполняют задачи по защите судоходства и охране объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море.
Самолёты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся в Крыму, имитировали удар противника по нескольким целям в Чёрном море.
В пресс-службе флота, рассказали, что в ходе манёвров корабли отразили массированный ракетный авиационный удар, условно уничтожили авиацию «противника» и его ракеты на максимальной дальности.
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