Ракетный крейсер «Москва» принял участие в учениях кораблей Черноморского флота РФ

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30 сентября 2021, 10:01 Источник: РИА Новости

MOD Russia, globallookpress.com

Корабли Черноморского флота РФ провели совместные учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа. По легенде учений, ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» выполняют задачи по защите судоходства и охране объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море.

Самолёты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся в Крыму, имитировали удар противника по нескольким целям в Чёрном море.

В пресс-службе флота, рассказали, что в ходе манёвров корабли отразили массированный ракетный авиационный удар, условно уничтожили авиацию «противника» и его ракеты на максимальной дальности.

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