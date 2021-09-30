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30 сентября 2021, 09:35 Наталья Полянская

Фото: соцсети

Сегодня итальянской актрисе и модели Монике Беллуччи исполняется 57 лет. Известность актрисе принесли такие фильмы, как: «Матрица», «Малена», «Необратимость» и «Дракула».



Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 годах в центре Италии. Она была единственным ребенком семье. Ее отец работал сотрудником транспортной компании, а мать была художницей. Девочка училась в школе, после чего поступила на факультет права университета Перуджи. Чтобы оплатить обучение, она стала работать моделью. После успеха в модельном бизнесе Моника переехала в Милан. А в 1990 году она уже снялась в своём первом фильме.



Девушка начала сниматься для разных журналов, таких как: Elle и Vogue. Также она сотрудничает с известными брендами: Prada, Dolce and Gabbana.



Моника принимает участие в рекламных кампаниях различных брендов. В 1999 году она позирует обнажённой для итальянского календаря Max и GQ. А уже в 2003 году модель появляется на всех мировых обложках журнала Maxim в поддержку фильма «Матрица».



30 ноября 2010 года известная компания выпускает книгу «Моника Беллуччи», она наполнена 150 фотографиями Моники на протяжении всей её карьеры.



После успеха в модельном бизнесе Беллуччи решает сниматься в кино. Её дебют начался с телевизионного фильма «Жизнь с детьми». В 1992 году она снимается для картины «Дракула».



После чего актрису приглашают в такие кинофильмы, как «Праздника не будет», «Под подозрением», «Сколько ты стоишь».



Моника Беллуччи была замужем два раза. Её первым мужем был фотограф Клаудио Карлос Бассо. Их брак продлился четыре года. После чего она повстречала Венсана Касселя, у пары родились две дочки Дева и Леоне. Но в 2013 году пара объявила о разводе.

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