Принцессе российской гимнастики Яне Кудрявцевой исполнилось 24 года

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30 сентября 2021, 09:18 Наталья Полянская

Фото: pinterest.com

Известной российской гимнастке и серебряному призеру Олимпиады В Рио-де-Жанейро Яне Кудрявцевой сегодня исполняется 24 года.



Яна Алексеевна Кудрявцева родилась 30 сентября 1997 в Москве. Её отец является олимпийским чемпионом 1992 города по плаванию. С 2008 года Яна начала выигрывать национальные юниорские турниры. А в 2011 году девушка уже начала выступать на международных соревнованиях. Там она стала первой в команде с Диной и Ариной Авериными. В 2012 году Яна Кудрявцева стала чемпионкой на первенстве Европы среди юниоров в упражнении с мячом.



В 2013 году она начала выступать на соревнованиях для взрослых спортсменов и на международном турнире среди сеньоров. После чего гимнастка приняла участие в этапе Кубка мира в Софии. В турнире первенства России Яна Кудрявцева стала абсолютной чемпионкой в индивидуальном многоборье. Также она выступала на чемпионате мира в 2014 году в Измире.



В 2015 году Кудрявцева выступила на пяти этапах Кубка мира. Она завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в Штутгарте. Годом позднее художественная гимнастка участвовала в чемпионате Европе и на Олимпийских играх.



В 2018 году Яна Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Курышева. У них родилось две дочери Ева и Зоя. Яна прекратила свою спортивную карьеру.

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