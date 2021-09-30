Южноуральцев приглашают поздравить учителей

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30 сентября 2021, 08:11 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Педагогический университет и Почта России запустили традиционную акцию «Поздравь любимого учителя».

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и региональное отделение Почты России проведет акцию «Поздравь любимого учителя». 5 октября челябинцы смогут прийти в педуниверситет, подписать и отправить открытку любимому педагогу.

Волонтеры помогут заполнить открытку и подскажут адрес учебного заведения. Все поздравления, подготовленные в рамках акции, украсят спецгашением — почтовым штемпелем с надписью «День учителя», выпущенным Почтой России в честь профессионального праздника.

По словам ректора ЮУрГГПУ Татьяны Чумаченко, цель акции — напомнить, что День учителя это важный праздник. Ведь у каждого человека есть наставник, который определил его жизненный путь.

Акция будет проходить 5 октября с 10 до 16 часов в главном корпусе ЮУрГГПУ (пр. Ленина, 69).

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