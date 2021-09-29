Стало известно сколько стоил самый дорогой билет, купленный россиянами
29 сентября 2021, 23:24 Анастасия Иванова
Самый дорогой авиабилет, приобретенный россиянами в сентябре 2021 года, стоил более 350 тысяч рублей.
Согласно информации аналитиков турфирмы, один из клиентов заплатил за билет Москва - Токио и обратно 351,1 тысячи рублей. На втором месте по стоимости разместился рейс из Москвы в Актау (Казахстан) — путешественник купил билеты туда-обратно за 279,5 тысячи рублей.
Третье место по стоимости занял билет из Москвы в Петропавловск-Камчатский за 182,3 тысячи рублей. На четвертом месте оказался рейс Москва - Владивосток за 174,4 тысячи рублей. Пятерку лидеров по наиболее дорогим бронированиям на сентябрь замыкает перелет в классе повышенного комфорта из Петропавловска-Камчатского в Москву, который обошелся туристу в 174,3 тысячи рублей.
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