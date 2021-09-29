Мужчина забрался под крышу аэропорта Внуково

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29 сентября 2021, 22:48 Анастасия Иванова

Фото: twitter.com

В аэропорте Внуково неизвестный мужчина забрался по металлическим конструкциям на высоту около 30 метров, под крышу в терминале А.



По информации Телеграм-канала «112», пассажир находится в состоянии опьянения и угрожает спрыгнуть. Предположительно он является гражданином Испании.

На данный момент на месте работают МЧС, скорая помощь и представители службы авиационной безопасности авиагавани. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что причину и адекватность состояния мужчины установят специалисты.

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