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Мужчина забрался под крышу аэропорта Внуково

, 22:48

Мужчина забрался под крышу аэропорта Внуково
Фото: twitter.com

В аэропорте Внуково неизвестный мужчина забрался по металлическим конструкциям на высоту около 30 метров, под крышу в терминале А.

По информации Телеграм-канала «112», пассажир находится в состоянии опьянения и угрожает спрыгнуть. Предположительно он является гражданином Испании.

На данный момент на месте работают МЧС, скорая помощь и представители службы авиационной безопасности авиагавани. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что причину и адекватность состояния мужчины установят специалисты.

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