Мужчина забрался под крышу аэропорта Внуково

В аэропорте Внуково неизвестный мужчина забрался по металлическим конструкциям на высоту около 30 метров, под крышу в терминале А.
По информации Телеграм-канала «112», пассажир находится в состоянии опьянения и угрожает спрыгнуть. Предположительно он является гражданином Испании.
На данный момент на месте работают МЧС, скорая помощь и представители службы авиационной безопасности авиагавани. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что причину и адекватность состояния мужчины установят специалисты.
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