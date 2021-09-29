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Украинский адвокат Монтян ударила по лицу польского политолога Корейба за провокацию в прямом эфире

, 21:38

Украинский адвокат Монтян ударила по лицу польского политолога Корейба за провокацию в прямом эфире
кадр из программы "Врем покажет"

В программе «Время покажет» на Первом канале произошел конфликт между польским политологом Якубом Корейбом и украинским адвокатом Татьяной Монтян. Спикеры начали эмоционально обсуждать войну в Донбассе, перебивая друг друга.

Польский политолог ухмылялся, когда немецкий эксперт Владимир Сергиенко рассуждал о жертвах вооруженного конфликта в Донбассе, в том числе детях, а также перебивал его выступление. В какой-то момент спикер попросил его «заткнуться», потому что тот надоел ему. Однако Корейба вышел в центр студии и предложил оппоненту пожать руки или обняться. Провокационную выходку не смогла стерпеть украинский адвокат Татьяна Монтян.

«Можно, я подойду, дам ему по физиономии?» - обратилась она к ведущим.

Женщина подошла к политологу и ударила его кулаком в нос. Спикеров разнял телеведущий.

«Клянусь, за свой длинный язык этому … еще прилетит всерьез. И, может, не только от меня»,- прокомментировала она случившееся в своем Телеграм-канале.

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