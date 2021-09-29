Челябинцы считают, что возможностей для карьеры в родном городе стало меньше

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29 сентября 2021, 18:10 Анна Семенова

Карьеристы предпочитают столицы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За семь лет мнения южноуральцев довольно сильно изменились, и не в лучшую сторону.

О любопытной статистике сообщает сайт Полит74 со ссылкой на сервис SuperJob. Согласно опросу, пандемия здорово подкосила возможности реализации россиян в родных городах. Число тех, кто уверен в развитии карьеры на малой родине, неуклонно снижается.

Лишь в пяти городах вера в то, что «где родился, там и пригодился», не уменьшилась: Москва, Томск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк.

28% челябинцев назвали свой город лучшим для построения карьеры (а в 2014 году так считали 42% южноуральцев). 46% опрошенных считают, что добиться серьезных результатов в работе можно лишь в столицах. Еще 26% на вопрос ответить затруднились.

Самыми «неудачными» городами для карьеристов назвали Волгоград, Саратов и Омск.

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