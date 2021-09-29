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Международная Академия Бизнеса и Управления приглашает на молодежный форум

, 16:40

Международная Академия Бизнеса и Управления приглашает на молодежный форум

9-11 октября 2021 года в Академии пройдет студенческий форум «Коннект с контентом», посвященный трендам в онлайн-образовании.

Мероприятие будет интересно тем, кто хочет развиваться в сфере медиакоммуникаций и образования. Участников ждут увлекательные мастер-классы, встречи с ведущими экспертами медиаиндустрии. Также будет открыта площадка для развития компетенций Soft Skills, где можно будет прокачать навыки самоорганизации, креативного мышления и лидерства.

Чтобы поучаствовать, регистрируйся на форум по ссылке.

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