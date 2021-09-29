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Медики в США не обнаружили неожиданных последствий ревакцинации от COVID-19

, 16:34 Источник: ТАСС

Медики в США не обнаружили неожиданных последствий ревакцинации от COVID-19
pixabay.com

Побочные эффекты от третьего укола вакциной от коронавирусной инфекции имеют общие черты с такими же последствиями от второй прививки от этого заболевания. Данная информация поступила от газеты The Hill, которая в своем материале ссылается на заявление Рошель Валенски, занимающей пост главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Она ознакомила с докладом федеральных Центров, в котором речь шла о бустерной прививке. По словам Валенски, “частота и варианты побочных эффектов [ревакцинации] те же, что наблюдались после получения второй дозы вакцины, и были в основном незначительными или умеренными и краткосрочными”.

Кроме того, она отметила, что специалисты до сегодняшнего дня не обнаружили каких-либо неожиданных последствий ревакцинации.

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