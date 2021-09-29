Онищенко уточнил статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире

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29 сентября 2021, 16:16

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ VII, бывший глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, академик РАН, раскрыл реальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

Онищенко со ссылкой на информацию 192 стран-членов ООН и ВОЗ сообщил, что в мире зарегистрировано 233 085 854 случая заражения с ноября 2019 года COVID-19. В России - 7 464 709 переболевших.

В мире интенсивность заболеваний составляет 2 985 случая на 100 тысяч населения.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом находятся США, 12 813 на 100 тысяч человек, на втором по этим показателям - Аргентина, на третьем - Великобритания, далее - Франция. В России интенсивность составляет 5 115 случаев на 100 тысяч человек.

Как отметил Онищенко, это страны с наиболее развитым здравоохранением. Китай также показывает высочайший уровень, в КНР почти 9 тысяч человек на 100 тысяч за два года. Экс-главный санитарный врач России назвал Китай природным очагом инфекции, - сообщает Общественная служба новостей.

Геннадий Онищенко также раскрыл информацию о летальности от ковида. По его словам, летальность в мире на сегодняшний день составляет 2,05% – это количество умерших от числа заболевших коронавирусом. В Китае высокая смертность, несмотря на то, что у них не эпидемия, а спорадическая заболеваемость – 4,8%, в США – 3%, в России – 2,75%. Врач-эпидемиолог отметил, что больше от коронавируса умирает пожилых людей.

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