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Собянин рассказал о планах дальнейшего благоустройства поймы Яузы

, 15:09

Собянин рассказал о планах дальнейшего благоустройства поймы Яузы
Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный парк «Яуза» будет сопоставим с Парком Горького по насыщенности, площади и благоустройству. Сегодня он оценил итоги комплексного благоустройства двух участков парка «Яуза» в пойме реки Чермянки на северо-востоке столицы.

«Помимо скейт-парка, здесь еще огромное пространство уже сделано. В этом году около 50 га было благоустроено. Такой большой спортивный парк. Чего тут только нет: тренажеры, спортивные площадки, воркаут и так далее. Это уже 150 га в целом - огромная территория. Предстоит примерно такую же территорию благоустроить. Это будет сопоставимо с Парком Горького по насыщенности, по благоустройству, по площади», - отметил Сергей Собянин в ходе общения со спортсменами, которые занимаются на новых площадках, и местными жителями.

Он добавил, что рядом с парком проживают около миллиона человек.

«Около миллиона человек живет вокруг. Я думаю, это (парк) будет пользоваться большой популярностью. По крайней мере те участки, которые мы уже сделали, не пустуют. Люди гуляют, занимаются спортом. Сохранена экология реки Чермянки и Яузы. Пожалуй, самый крупный в Москве такой экологический проект и спортивный», - отметил Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в результате работ по благоустройству парка «Яуза» будет создан единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью более 16 км, связанный с «Лосиным островом», Главным ботаническим садом РАН, Сокольниками и ВДНХ.

В 2021 году работы по благоустройству были сконцентрированы в пойме притока Яузы - реки Чермянки от ул. Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда от ул. Молодцова. По обоим берегам Чермянки создан экомаршрут протяженностью почти 4 км. Для перехода через реку построено восемь мостов. Проведены работы по реабилитации местного пруда с устройством деревянного прогулочного настила и четырех видовых террас.

На берегу Чермянки обустроены панда-парк и два памп-трека. На месте заброшенного футбольного поля сделано новое - с искусственным покрытием и системой подогрева. Рядом обустроено четыре теннисных корта. Также сделан скейт-парк, обустроены площадки для игры в стритбол, для воркаута.

В настоящее время завершаются работы по созданию эколого-просветительского центра «Яуза», в котором будут открыты интерактивные выставочные залы, кинозал, профлаборатория и кафе.

В этом году завершены работы по очистке русла реки Яузы вдоль ул. Северодвинская и в районе Яузской плотины. До конца года еще планируется завершить ремонт и благоустройство Капустинского, Кольского, Лазоревых, Медведковского и Ясного прудов.

Как отмечается, в 2022 и последующие годы благоустройство поймы реки Яуза продолжится.

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