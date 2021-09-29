В столичном метро начали строже проверять наличие у пассажиров масок

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима. Ношение перчаток по-прежнему не обязательно.
Для информирования пассажиров и проверки соблюдения масочного режима привлекли более 1,8 тыс. сотрудников. С начала месяца контролеры выявили свыше 35 тыс. нарушений.
Накануне руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что для юридических лиц за нарушение мер профилактики коронавируса предусматривается штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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