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В столичном метро начали строже проверять наличие у пассажиров масок

, 15:03 Источник: РИА Новости

В столичном метро начали строже проверять наличие у пассажиров масок
Фото: Global Look

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима. Ношение перчаток по-прежнему не обязательно.

Для информирования пассажиров и проверки соблюдения масочного режима привлекли более 1,8 тыс. сотрудников. С начала месяца контролеры выявили свыше 35 тыс. нарушений.

Накануне руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что для юридических лиц за нарушение мер профилактики коронавируса предусматривается штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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