Латвия оценит риск тромбозов после прививки Johnson&Johnson

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29 сентября 2021, 14:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

По мнению старшего эксперта отдела фармаконадзора Государственного агентства лекарств Зане Нейкена, в Латвии с декабря прошлого года было получено 33 сообщения о летальных исходах после вакцинации.

Цифры для маленькой Латвии угрожающие, если учесть, что проходят многочисленные акции против принудительной вакцинации, а правительство все «изобретает» новые ограничения, чтобы заставить людей прививаться.

Позицию Латвии в отношении вакцинации высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: «Большинство людей поймут, что им выгоднее пройти вакцинацию!»

Звучит как предупреждение. Латвийцы ждут новых ограничений.

Итак, г-жа эксперт Нейкена, которая следит за безопасностью препаратов, обрабатывает и оценивает информацию о побочных эффектах медикаментов подтвердила, что с начала пандемии констатировано девять случаев миокардита, а у четырех человек вакцина вызвала анафилактический шок. И это только начало… В Латвии с начала вакцинации в декабре прошлого года до 20 сентября этого года получено 33 сообщений о летальных исходах после вакцинации. А в начале октября ГАЛ рассмотрит полученные сигналы о риске тромбозов после прививки «J@J».

Что же получается – данная вакцина может вызывать тромбозы?

Экспертная комиссия Латвии рассмотрит 22 сообщения о летальных исходах. В некоторых случаях стала инфекция коронавируса после неполной вакцинации, а в других послужили хронические заболевания, которые, возможно, человек не заметил…

Продолжение следует…

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