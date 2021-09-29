Причина смерти арестованного экс-главы администрации Миасса остается неизвестной

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29 сентября 2021, 14:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Прошел год с того момента, когда в столичной тюремной больнице скончался бывший глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский. О причине его смерти до сих пор ничего неизвестно.



Виктор Ардабьевский был задержан еще осенью 2013 года, а с весны 2018 года был подсудимым по уголовному делу, которое слушалось в Мособлсуде. Из материалов дела следовало, что в 2005 и 2008 годах бывший чиновник заказал ОПГ «Турбазовская» убийства двух местных бизнесменов Андрея Падучина и Павла Сидорова.



В июне 2021 года Мособлсуд приговорил лидеров ОПС Дмитрия Леснякова и Дмитрия Завьялова, а также их ближайшего подручного Ралифа Фаизова за два десятка убийств и покушений, а также разбои в столичном регионе, Челябинской области и на юге России. Подсудимый Ардабьевский скончался за несколько дней до начала прений сторон.



«Вот уже год мы добиваемся, чтобы нам выдали акт вскрытия, где говорится о причине смерти господина Ардабьевского. С соответствующими запросами мы обращались и в отдел МВД "Бабушкинский", и во ФСИН, и в 20-ю горбольницу, где он и скончался. Однако отовсюду ответ был один: у нас сведений о результатах вскрытия нет», - рассказал адвокат Евгений Мартынов.



Летом 2021 года в некоторых СМИ появились данные о том, что у Виктора Ардабьевского якобы были обнаружены полные поперечные переломы четырех ребер с обеих сторон. Сообщалось также, что появиться они могли в результате непрямого массажа сердца, когда медики пытались спасти пациента.



В УФСИН Москвы после случившегося заявили, что предварительной причиной смерти Ардабьевского стали хронические заболевания. По некоторым данным, в СИЗО он успел переболеть коронавирусом.





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