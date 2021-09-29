«Обморок» студентки СПбГУП оказался плохой актерской игрой

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29 сентября 2021, 14:46 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Наше время – это время фейков, созданных с использованием «эффекта свидетеля». Гаджеты с фото и видеокамерами есть у каждого. И в умелых руках они направляются на раздувание скандалов и создание компромата.

Все помнят, как на несанкционированных протестных акциях провокаторы кидались на полицию, вызывая ее на жесткие действия, а на них были уже направлены десятки камер и телефонов. А последующий «легкий» монтаж позволял всему миру продемонстрировать «насилие полиции по отношению к обычным прохожим». Этим же приемом можно воспользоваться и в гораздо менее примечательных целях.

Интернет-издания и некоторые более традиционные СМИ вторые сутки треплют новость из Санкт-Петербурга, часто противореча друг другу в деталях. Суть новости – студентка Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) после нелицеприятного разговора с ректором ВУЗа академиком Александром Запесоцким так расстроилась и разнервничалась, что упала в обморок и была увезена на «Скорой». Некоторые издания добавляют, что Запесоцкий чуть ли не силой удерживал полтора десятка студентов в аудитории, заставляя их подписать донос на некоего преподавателя, с которым у ректора был конфликт, что и стало причиной обморока студентки.

Ролик, на котором девушка упала без чувств, что и было снято «случайным свидетелем», оставляет странное впечатление. Во-первых, мгновенная потеря сознания или в просторечье обморок выглядят совсем не так. Но даже если налицо просто преувеличение, а девушке действительно стало дурно, то поведение «свидетеля» с камерой совсем уж странно. Девушка с телефоном знает, что снимать, настойчиво ходит за объектом во время всех его перемещений, абсолютно равнодушна к тому, что студентка якобы потеряла сознание и фиксирует все бесстрастно и хладнокровно, а потом четко и связно рассказывает, что именно якобы произошло в кабинете ректора и из-за чего произошла потеря сознания, чтобы не было никаких сомнений в происходящем. И это при том, что зрителей вокруг не наблюдалось. То есть она «делала ролик», предназначенный для распространения.

Причина этих странностей становится понятна после появления пресс-релиза пиар-службы СПбГУП. «Обморок студентки был инсценирован группой актеров-третьекурсников, уличенных в передаче денег своим преподавателям, что, по мнению ВУЗа, является взяткой и строго наказуемо», - сказано в распространенном пресс-релизе.

Будучи уличенными, студенты решили перейти в нападение, инспирировав скандал, но явно не рассчитали свои возможности и как актеров, и как медиа-величин. Более того, и последствий своего спектакля начинающие актеры просчитать не смогли.

Сейчас юридический отдел СПбГУП готовит обращение в правоохранительные органы. Будет проведена экспертиза распространенных видеороликов, однако, по мнению пресс-службы ВУЗа, еще до экспертизы «ясно, что ни сердечного приступа, заявленного «потерпевшей», ни обморока не было». Будут истребованы и приобщены результаты экспресс-анализа «Скорой помощи», которую ректор оперативно вызвал «актрисе», пока ее товарищи снимали «горячее видео», не особо пытаясь помочь своей подруге.

Более того, правоохранительными органами проводятся мероприятия по выяснению авторства анонимного звонка в полицию о якобы удерживаемых в аудитории студентах, с чего и началась эта история, и что по словам пресс-службы СПбГУП является прямой ложью.

Кажется, актерская карьера студентов грозит закончиться, не начавшись. Но СПбГУП не намерен оставлять без внимания и распространителей этого фейка. К изданиям, которые с энтузиазмом бросились распространять этот на коленке состряпанный компромат, также будкт применены меры, определенные законодательством.



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