Назван город среди миллионников, в котором проще всего накопить на квартиру

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29 сентября 2021, 14:28 Источник: РБК

За дешевой квартирой придется ехать в Челябинск. Фото: Pixabay

Согласно проведенному исследованию, средний житель российского города-миллионника в 2021 году сможет накопить на однокомнатную квартиру за 5 лет и девять месяцев. В прошлом году купить жилье можно было на восемь месяцев раньше.

Быстрее всего накопить на однокомнатную квартиру можно в Челябинске. В среднем – чуть больше чем за 3 года. На втором месте оказался Волгоград, на третьм – Омск. Замыкают первую пятерку Ростов-на-Дону и Пермь.

Дольше всего откладывать придется в Москве и Санкт-Петербурге, что ожидаемо. В столице – в среднем почти 10 лет. Также дорогие квартиры в Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Средние сроки накоплений на однушку на вторичном рынке выросли за год во всех крупных городах страны.

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