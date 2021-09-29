Назван город среди миллионников, в котором проще всего накопить на квартиру

Согласно проведенному исследованию, средний житель российского города-миллионника в 2021 году сможет накопить на однокомнатную квартиру за 5 лет и девять месяцев. В прошлом году купить жилье можно было на восемь месяцев раньше.
Быстрее всего накопить на однокомнатную квартиру можно в Челябинске. В среднем – чуть больше чем за 3 года. На втором месте оказался Волгоград, на третьм – Омск. Замыкают первую пятерку Ростов-на-Дону и Пермь.
Дольше всего откладывать придется в Москве и Санкт-Петербурге, что ожидаемо. В столице – в среднем почти 10 лет. Также дорогие квартиры в Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
Средние сроки накоплений на однушку на вторичном рынке выросли за год во всех крупных городах страны.
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