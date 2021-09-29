Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за нарушение тишины

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29 сентября 2021, 13:49

Фото: pixabay.com

Депутаты Московской городской думы приняли в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в столице.



«Законопроектом предполагается закрепить в законе города Москвы №42 «Соблюдение покоя граждан и тишины в городе Москве» запрет на использование автомобилей или мототранспортных средств, в том числе с полностью или частично демонтированными, модифицированными, непредусмотренным изготовителем способом, системами выпуска отработавших газов двигателей, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. <…> И отнести к защищаемым территориям территорию улично-дорожной сети города Москвы для случаев нарушения тишины и покоя при использовании транспортных средств», - сказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев.



Законопроект предполагает введение штрафа за нарушение покоя граждан и тишины с 23:00 до 7:00 с использованием: звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления - в размере 5 тыс. руб. для граждан, 50 тыс. руб. - для юридических лиц; мототранспортных средств с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил включительно, легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно - в размере 5 тыс. руб. для граждан, 50 тыс. руб. для юридических лиц.



Также проект закона предлагает введение штрафа для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 50 лошадиных сил, легковых автомобилей - свыше 200 лошадиных сил и грузовых автомобилей - свыше 250 лошадиных сил - в размере 5 тыс. руб., а также по 250 руб. за каждые 10 лошадиных сил, превышающие эти значения.



Кроме того, законопроект предусматривает возможность фиксации нарушения тишины в ночное время с помощью работающих в автоматическом режиме шумомеров.



Ранее данный законопроект был внесен в Московскую городскую думу мэром Москвы Сергеем Собяниным.





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