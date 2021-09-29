Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: о женщинах легкого поведения, педофилии и молодом поколении

Аргументы Недели → Общество 13+

29 сентября 2021, 14:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Далеко нет секрета, что коронавирус «ударил» по всем фронтам жизни: например, в Латвии, по данным МВД, двукратно увеличились случаи торговли людьми. И это за 2020 год. Правительство Латвии это озаботило и возник на повестке вопрос о «тяжелой» судьбе женщин легкого поведения.

С пламенной речью выступила глава МВД Латвии Мария Голубева: «Нет убежденности, что осуществляемые мероприятия по предотвращению и борьбе с торговлей людьми можно рассматривать, как эффективные. Нужно принимать во внимание, что Латвия есть как государство происхождения торговли людьми, так целевое государство, так транзитное государство, так и государство, внутри которого происходит торговля людьми».

Г-жа Голубева «выделила» аж четыре направления по «исправлении» ситуации:

– профилактика – информация, обучение, защит;

– медицинская, социальная помощь пострадавшим, наказание виновны;

– введение юридических норм в отношении жертв торговли, партнерств;

– взаимодействие государства и общественного сектора.

Я так понимаю, что речь идет о «торговле» людьми в Латвии… А при чем тут «обсуждение тяжелых судьб» женщин легкого поведения? Из данных обсуждений понятно только то, что в прошлом году у сутенеров в Латвии отобрали 1, 7 млн.евро…

Почему же так правительство премьера г-на Кариньша и общественницы ЛГБТ (по совместительству -глава МВД Латвии) так занимает тяжелая судьба женщин легкого поведения? Разве все эти дамы «насильно» торгуют собой? Или их «профессия» - торговля людьми? Понятно, что под эти «четыре направления» г-жи Голубевой требуются деньги, которые непременно «засияют» на счету МВД Латвии…. Есть такие личные мысли…

Совершенно озадаченная, как журналист, я обратилась с вопросами к экс-министру благосостояния Латвии, депутату Сейма Рамоне Петравичи.

- Рамона, а что с женщинами легкого поведения в Латвии не так? Почему в правительстве г-на премьера возникла такая тема?

- Мне бы хотелось, чтобы сейчас в правительстве обсуждали помощь нашим пенсионерам, малоимущим, как мать с двумя-тремя детьми, например, сможет оплачивать новые тарифы на электричество, тепло! Но, видимо, сейчас более актуальная тема – дамы легкого поведения. Но и тут нет четкой позиции… Почему у некоторых чиновников возникают мысли, что все женщины легкого поведения – жертвы? Что ими торгуют без ИХ желания? Подобные вопросы не раз уже возникали на правительственном уровне. В свое время глава МВД г-н Гиргенс обращался с вопросом «проституции» в наш общественный центр «MARTA», который занимается подобными социальными вопросами… Спрашивал мнение сотрудников данного центра: следует ли «вычеркнуть» на государственном уровне тему «проституции» или развивать дальше. Ничего конкретного центр не ответил! Только отметил, что дамам такой профессии необходима реабилитация, а на это нужны деньги. Я понимаю желание общественного центра иметь деньги от государства, но есть скользкий момент: не секрет, что есть женщины, которые с удовольствием «осваивают» такую профессии – не могут без секса. Да, есть те, которые вынуждены идти «продавать» себя, чтобы оплатить учебу, помочь больным родственникам, купить еду детям… А есть те, которые не могут прожить и дня без секса, да еще и, простите, «многоразового». Поговорите на эту тему с психологами, сексопатологами и вам многое станет ясно. Получается, что одинокой матери с детьми, больному пенсионеру, инвалиду «не нужна» реабилитация, а даме, которая с удовольствием меняет мужчин – нужна? Нет, я с этим не могу согласиться.

- Рамона, но во все века были женщины подобной профессии: они проживали в специальных домах, например, терпимости, где обслуживали мужчин… Это уже входит в разряд… потребности для определенного «слоя» общества.

- Существовали и существуют. Никто же не отрицает этого. В Латвии, если я ничего не путаю, в предыдущие годы девушки легкого поведения «располагались» на улице Чака… Сейчас там много свободных помещений. Вот пусть и организуют там «дом свиданий» на официальном уровне, если есть желание… Пусть там и врач будет, который бы проверял таких дам, и налоги бы платили, и стаж бы им шел… Вот тогда и вопрос реабилитации можно поднимать! Например, женщина вынуждена заниматься «продажей» себя, но пришло время, и она «выходит» из профессии… Психологически, возможно, ей сложно… Вот тут и психолог и реабилитолог пригодится.

- Вы так откровенно говорите…

- А почему бы нет? Нужно прятать «нос» в песок и говорить, что этого вопроса не существует? Существует! И на него (поверьте) потребуются деньги, которые, возможно, пойдут из кармана налогоплательщиков. А мы все будем стыдиться… Говорить надо! Поднимать вопросы подобного характера надо! Вы знаете, что меня очень, очень, очень волнует?

- Что?

- Об этом г-жа Голубева молчит! Наши дети, которые подвергаются насилию… Посмотрите, с чем сталкиваются наши дети в социальных сетях? С открытой педофилией, порнографией… Ко мне обратилась одна мама и выслала фотографии, которые присылают ее дочке в социальных сетях: голые половые органы, подвешенные дети в стиле «садо мазо», взрослые мужчины с маленькими детьми… Я была просто в ужасе! Вот где нужно бить в набат!

- И каким образом?

- Действиями! Нужно не жалеть ни денег, ни времени, чтобы, например, организовать лекции в школе, беседы с родителями, с детьми. В школе же есть психологи, медицинские сестра, которые получают зарплату, так пусть при содействии министерства благосостояния, министерства образования займутся этим вопросом. Нужен единый телефон, куда могли бы позвонить дети и поговорить о «странных» моментах. Не только родители отвечают за детей, но и школа, и правительство. Я поднимала, разрабатывала этот страшный вопрос, когда была министром, но, увы, не успела. Ничего! Я не отложила эту тему в дальних угол, а продолжаю поднимать ее… Не все так просто и быстро… Приходится сталкиваться с трудностями, чтобы продвинуть проект. Понимаете, у нас же сейчас главные «четыре направления»…. И реабилитация…

- Рамона, но в этих «четырех направлениях», на мой взгляд, идет продвижение больше интересов ЛГБТ, чем, например, дам легкого поведения…

- А вы только сейчас поняли это? Конечно!

- Благодарю!

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