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Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью

, 13:40

Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью
Фото: pixabay.com

Депутаты Мосгордумы 29 сентября обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.

Как отметили в столичном парламенте, недобросовестные водители при эксплуатации транспортных средств в ночное время используют неисправные или сознательно модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателя или умышленно включают громкую музыку при помощи звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортное средство.

Пакет предлагаемых поправок в КоАП РФ, а также законопроект о внесении изменений в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и в КоАП столицы призван защитить права граждан на тишину и покой.

Как сообщалось ранее, первое после летних каникул пленарное заседание Мосгордумы проводится по видеосвязи.

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