Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью

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29 сентября 2021, 13:40

Фото: pixabay.com

Депутаты Мосгордумы 29 сентября обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.



Как отметили в столичном парламенте, недобросовестные водители при эксплуатации транспортных средств в ночное время используют неисправные или сознательно модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателя или умышленно включают громкую музыку при помощи звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортное средство.



Пакет предлагаемых поправок в КоАП РФ, а также законопроект о внесении изменений в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и в КоАП столицы призван защитить права граждан на тишину и покой.



Как сообщалось ранее, первое после летних каникул пленарное заседание Мосгордумы проводится по видеосвязи.





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