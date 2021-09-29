Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью
29 сентября 2021, 13:40
Депутаты Мосгордумы 29 сентября обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.
Как отметили в столичном парламенте, недобросовестные водители при эксплуатации транспортных средств в ночное время используют неисправные или сознательно модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателя или умышленно включают громкую музыку при помощи звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортное средство.
Пакет предлагаемых поправок в КоАП РФ, а также законопроект о внесении изменений в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и в КоАП столицы призван защитить права граждан на тишину и покой.
Как сообщалось ранее, первое после летних каникул пленарное заседание Мосгордумы проводится по видеосвязи.
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