Собянин утвердил стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации

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29 сентября 2021, 13:16

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым вводятся стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации.

«Правительство Москвы приняло решение о введении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, обеспечившим привлечение граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Размер выплат составит: 200 руб. - за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет; 400 руб. - за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет.

По данным пресс-службы, в настоящее время вакцинацию первым компонентом вакцины прошли 5 млн жителей Москвы, в том числе 1,1 млн граждан в возрасте старше 60 лет.

«Введение стимулирующих выплат поможет ускорить вакцинацию (ревакцинацию) населения города, прежде всего наиболее уязвимой к инфекции старшей возрастной группы»,- отмечается в тексте сообщения.





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