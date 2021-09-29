Экс-сенатор Олег Королев возместил ущерб владельцу НЛМК Владимиру Лисину за его разбитую машину

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29 сентября 2021, 13:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Стало известно, что суд отказал вернуть водительские права бывшему сенатору и губернатору Липецкой области Олегу Королеву после поданной им апелляции. В мае этого года он стал виновником ДТП, находясь за рулем автомобиля Lexus LX 570, принадлежащего известному миллиардеру и владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину.



Сенатор Олег Королев несколько раз нарушил правила дорожного движения на улицах Липецка, выехав за разделительную полосу, наехав на бордюр и сбив несколько знаков, а также столкнулся с другим автомобилем. После этого он отказался от медицинского освидетельствования. Сенатору выписали несколько штрафов, его лишили водительских прав. В конце июня Олег Королев покинул Совет федерации «по состоянию здоровья».



Согласно показаниям Владимира Лисина, он предоставил Олегу Королеву свой автомобиль во временное пользование еще в ноябре 2018 года. Известно, что в то время тот стал сенатором после более чем 20 лет руководства администрацией Липецкой области.



После ДТП у Lexus были пробиты колеса, потерты бока и разбито зеркало заднего вида. По некоторым сведениям, к сегодняшнему дню бывший сенатор оплатил Владимиру Лисину пользование автомобилем, возместил ущерб и вернул транспортное средство.





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