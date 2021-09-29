700 волонтерских часов посвятили «Таганаю» сотрудники южноуральских компаний

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29 сентября 2021, 12:33 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В Челябинской области завершился проект «Добрые дела для Таганая». Представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Челябинской области посвятило его 30-летию национального парка.

Об итогах проекта в ходе онлайн-конференции рассказали организаторы и участники. С мая по сентябрь сотрудники 17 компаний региона инвестировали более 700 волонтерских часов в обустройство этой особо охраняемой природной территории. Среди участников проекта много известных предприятий — «НОВАТЭК Челябинск», компания «Интерсвязь», филиал ПАО «МТС» в Челябинске, ЧКПЗ, ЧЗМК, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» в Челябинске «Леруа Мерлен Восток» и другие.

«Участие в проекте — это еще и знакомство с природой региона, а у некоторых сотрудников осуществилась мечта — побывать на Таганае! Хотелось бы отметить слаженность организации мероприятий и поблагодарить организаторов за возможность участия в нем. Рады были познакомиться с новыми людьми и компаниями. Желаю проекту продолжения и развития», — отметила руководитель социальных и благотворительных проектов Сети клиник «Линлайн» Наталья Ливенцова.

Усилия корпоративных волонтеров высоко оценили и в самом национальном парке: «Проект «Добрые дела для Таганая» стал одним из лучших подарков к нашему 30-летию, — подчеркнула и.о. директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Анна Бушлякова, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Челябинской области, управляющий по работе с общественными организациями и корпоративным благотворительным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России отметила, что этот проект отвечает целям национального проекта «Экология», одно ключевых направлений которого — развитие экологического туризма. По мнению Анны Бушляковой, опыт «Добрых дел» может быть распространен и в других территориях, ведь одна из задач НСКВ — тиражирование лучших добровольческих практик для позитивных изменений в местных сообществах.

Участниками проекта смогли стать волонтеры всех возрастов. Один из ярких активистов — председатель совета ветеранов Челябинского завода металлоконструкций, турист с многолетним стажем Владимир Сапогов. По словам коллег, экологическое волонтерство стало для Владимира Кузьмича открытием.

Отметим, что самые активные участники проекта получили благодарственные письма от руководства национального парка «Таганай», Национального совета по корпоративному волонтерству и Министерства экологии Челябинской области.

Добавим, что партнером проекта выступил медиахолдинг «Гранада Пресс»

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