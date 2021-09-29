«Москвариум» представит специальную программу ко Всемирному дню моря

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29 сентября 2021, 12:14

Фото: moskvarium.ru

«Москвариум» на ВДНХ представит специальную программу, приуроченную ко Всемирному дню моря, в рамках которой посетители смогут прослушать лекцию, принять участие в мастер-классах и других интерактивных мероприятиях.



«Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ в честь Всемирного дня моря, 30 сентября, подготовил специальную программу для детей и взрослых. Гости смогут посетить бесплатную лекцию, а также творческие мастер-классы. Участие в мероприятиях бесплатное, но для входа в экспозицию океанариума, где будут проходить мастер-классы и кормление рыб, необходимо приобрести билет»,- сообщили в пресс-службе «Москвариума».



В зоне аквариума «Скаты и акулы» ихтиологи центра представят новый формат взаимодействия с рыбами, в ходе которого водолаз «Москвариума» впервые проведет подводное кормление с помощью акустических сигналов и специального кликера.



«Это новый формат тренировки-кормления, который позволяет наладить особый контакт с рыбами, изучить их способности к обучению и обогатить их среду обитания. Во время тренировки-кормления ихтиолог центра проведет у аквариума открытую лекцию, на которой расскажет о скатах и акулах, их системе восприятия, пищевых привычках и интеллектуальных способностях»,- отмечается в материале пресс-службы.



Также в рамках мероприятий впервые широкой публике будет представлена возможность на близком расстоянии наблюдать трех недавно родившихся детенышей кошачьих акул и других морских обитателей.



С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте moskvarium.ru.





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