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Бочкарев: Реконструкция улицы Шоссейная в рамках строительства Юго-Восточной хорды завершена на треть

, 11:35

Бочкарев: Реконструкция улицы Шоссейная в рамках строительства Юго-Восточной хорды завершена на треть
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкция ул. Шоссейная в рамках строительства четвертого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) завершена на треть.

«В рамках строительства нового участка ЮВХ от ул. Шоссейная до ул. Полбина сегодня проводится реконструкция ул. Шоссейная с целью ее полноценной интеграции в состав новой хорды, готовность строительно-монтажных работ составляет почти 33%», - сказал Бочкарев.

По его словам, также почти наполовину закончено устройство наружных инженерных сетей.

«Готовность благоустройства и озеленения прилегающей территории оценивается в 21%», - добавил заместитель мэра столицы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Южной рокады и Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов сообщил, что помимо этого, на четвертом участке ЮВХ ведутся работы по устройству основного хода будущей трассы и закончена реконструкция ул. Полбина.

«Всего здесь появится пять съездов и две эстакады, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. После завершения всех работ на участке, которое намечено на 2022 год, он станет органичной частью хорды и поможет разгрузить традиционно перегруженные участки улично-дорожной сети юго-восточного сектора столицы», - рассказал Кравцов.

В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что благодаря запуску движения по Юго-Восточной хорде значительно улучшится транспортное обслуживание юга и юго-востока столицы, а также округов ТиНАО.

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