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Глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов прокомментировал введение в республике новых ограничений по COVID-19

, 10:55

Глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов прокомментировал введение в республике новых ограничений по COVID-19
Ярослав Семёнов, фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов прокомментировал введение в республике новых ограничений по коронавирусной инфекции COVID-19. В Удмуртии рост заболеваемости коронавирусом, коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен почти на 100%.

В стриме RT «Летучка» председатель республиканского правительства отметил, что в прошлом году меры были более жёсткими, но власти вводят их исключительно по мере необходимости.

Семёнов отметил, что возымеют эффект меры, когда эти меры превентивные. По его словам, в Удмуртии сейчас не тушат пожар, а, видя рост заболеваемости, видя заполняемость коек, приняли решение об ограничении социальных контактов. Семёнов пояснил, что это сделают в первую очередь в местах, где происходит массовое скопление людей. В случае с бизнесом власти предоставляют предпринимателям выбор.

«Предприятия общепита работают либо с 50%-ной загрузкой, либо со 100%-ной, но тогда все посетители должны иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не старше 72 часов», — сказал Ярослав Семёнов.

В Удмуртии со среды, 29 сентября, запретят работу фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, на заправках, а также предприятий с доставкой.

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