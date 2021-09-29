Бюджет Владивостока планируется увеличить на 438 миллионов

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29 сентября 2021, 03:18

В четверг, 30 сентября 2021 года Дума Владивостока проведёт своё очередное заседание. Профильные комитеты обсудили и подготовили к рассмотрению ряд актуальных вопросов.

Про бюджет и его контроль

Комитет по бюджету, налогам и финансам одобрил корректировку доходной и расходной частей бюджета города. План по доходам на 2021 год предлагается увеличить на 438 миллионов 551 тысячу рублей, в том числе за счёт неналоговых доходов на 13,1 миллиона рублей. В итоге доходная часть составит 23 миллиарда 129 миллионов рублей, а план по расходам – 23 миллиарда 130 миллионов рублей.

Субсидии из краевого и федерального бюджетов распределены по муниципальным программам. Например, на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры острова Русский, приобретение оборудования для организации лыжной трассы выделяется 50 миллионов рублей и ещё 60 миллионов – на строительство велосипедных и беговых дорожек на острове. 82 миллиона запланировано на текущий ремонт набережной в посёлке Аякс, обустройство пирсов в Спортивной Гавани и благоустройство центральной площади города. На строительство объектов наружного освещения дворовых территорий предусмотрено 80 миллионов рублей; на содержание обсерваторов, в которых оказывается поддержка инфицированным Covid-19 ― 13,5 миллиона рублей; на модернизацию и комплектацию фондов городских библиотек ― 1,3 миллиона.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе утвердить корректировку бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Также на комитете рассмотрели предложение главы города Константина Шестакова о назначении на должность председателя Контрольно-счётной палаты Александра Ерзикова. Комитет поддержал данную кандидатуру и рекомендовал Думе Владивостока назначить Александра Ерзикова председателем городской Контрольно-счётной палаты, Алексея Степанова его заместителем, а Дмитрия Алексеева, Марину Быкову и Светлану Раудину – на должности аудиторов палаты.

Про кадровый резерв города

Проект изменений в муниципальный правовой акт «О кадровом резерве города Владивостока» обсудили депутаты комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества. Как пояснил заместитель главы администрации города Константин Стоценко, поправки вносятся для совершенствования нормативно-правовой базы о кадровом резерве и позволят включить в процесс отбора кадров этап тестирования, что сделает более эффективной работу с кандидатами, даст возможность оценивать претендентов как в ходе собеседования, так и по результатам тестирования.

Про изменения в Устав города и цифровые активы муниципальных служащих

Комитет по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества рассмотрел предлагаемые в связи с внесением изменений в федеральное законодательство об общих принципах организации местного самоуправления, а также в Лесной кодекс поправки в Устав Владивостока.

Проект соответствующего муниципального правового акта принят Думой в первом чтении на внеочередном заседании, состоявшемся 26 августа, и был опубликован. Все необходимые нормотворческие процедуры соблюдены в установленные сроки. Комитет рекомендовал Думе города принять проект изменений в Устав Владивостока во втором и третьем чтениях.

Кроме того, комитет рекомендовал Думе принять в первом чтении проект изменений в порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам правил благоустройства территории Владивостокского городского округа. Данный документ позволит привести нормотворческую базу города в соответствие с федеральным законодательством и предоставит участникам публичных слушаний и общественных обсуждений возможность вносить свои предложения как в письменной форме, так и в форме электронного документа.

Также комитет по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества рассмотрел и рекомендовал Думе принять два документа по вопросам декларирования информации о цифровых финансовых активах. Согласно данным правовым актам лица, замещающие муниципальные должности, а также муниципальные служащие обязаны указывать информацию о принадлежащих им цифровых финансовых активах, цифровой валюте. Как пояснил представитель прокуратуры, данные документы разработаны в связи со вступлением в силу с 1 января 2021 года Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Про муниципальный контроль

Комитет по городскому хозяйству в связи с произошедшими изменениями в федеральном законодательстве рекомендовал Думе принять ряд муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление муниципального контроля: на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, муниципальный лесной контроль, а также муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

«Такие изменения позволят улучшить качество работы в ряде сфер городского хозяйства», ― отметила председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Наталья Войновская.

Комитет рекомендовал Думе принять проект требований к внешнему виду и техническому состоянию фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений на территории Владивостокского городского округа, который разрешает размещение кондиционеров на лицевых и боковых фасадах зданий при условии использования маскирующих коробов.

Кроме того, администрация города предложила внести изменения в Правила благоустройства, которые уточняют требования к содержанию контейнерных площадок. Это поможет исключить несанкционированные свалки, привлечь к участию в содержании таких площадок юрлиц, которые по факту пользуются площадками для коммунальных отходов. Комитет рекомендовал Думе принять проект в первом чтении. Между тем, Градостроительный кодекс требует по проектам муниципальных правовых актов, предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства территории, проводить общественные обсуждения. Комитет внёс в Думу Владивостока проект решения о проведении общественных обсуждений с 6 октября по 10 ноября.

Про увеличение размера стипендий в области культуры

Комитет по социальной политике и делам ветеранов рассмотрел вопрос об увеличении размера стипендий в области культуры и искусства. В городе учреждены ежегодные стипендии главы Владивостока учащимся муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств. Для выявления талантливых и одарённых детей администрацией города ежегодно проводятся профессиональные музыкальные исполнительские конкурсы, фестивали, художественные олимпиады, по итогам которых в комиссию по назначению городских стипендий поступают документы по кандидатам от подведомственных образовательных учреждений. В том числе поощряются стипендиями и детские творческие коллективы. В городе установлено 25 индивидуальных стипендий по 15 000 рублей и три стипендии творческим коллективам по 50 000 рублей. Комитет по социальной политике и делам ветеранов принял решение обратиться к главе Владивостока с предложением об увеличении их размера.

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