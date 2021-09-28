Заммэра Владимир Ефимов рассказал об улучшении позиций Москвы в международных рейтингах с начала года

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28 сентября 2021, 23:04

Позиции Москвы в ведущих международных рейтингах городов системно улучшаются, и этот год не стал исключением. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столица России сохранила высокие места или поднялась выше в 17 старых рейтингах в 2021 году, а также выбилась в лидеры в четырёх новых.

Международные рейтинги – это реальное отражение достижений города в различных сферах жизни. Они помогают инвесторам получать объективную оценку перспектив мегаполисов и рентабельность вложений в их экономику.

«Одной из ключевых задач, особенно в период пандемии, для нас сейчас является привлечение инвестиций в столицу. Мировая практика показывает, что международные рейтинги для инвесторов являются неким “индикатором качества”, поэтому участие в них – стратегически важно и эффективно относительно привлекательности столицы», – отметил Владимир Ефимов.

В этом году Москве суммарно удалось занять высокие места в 21 рейтинге из 80 возможных. В первую очередь отмечались знаком высокого качества достижения столицы в области цифровизации, качества городской среды, безопасности и инвестиционной привлекательности, добавил вице-мэр.

Так, согласно данным Аналитического центра Москвы, город стал лидером в категориях «Общественные пространства», в области сохранения объектов культурного наследия, по результативности, инфраструктурной оснащённости и уникальности цифровых сервисов в школах и по показателю эффективности работы городского транспорта.

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