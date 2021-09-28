Скоропостижно скончалась экс-главред газеты «Копейский рабочий» – той самой, с которой фотографировались звезды Голливуда

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28 сентября 2021, 21:53

Анна Викалюк Фото: Копейский рабочий

В Челябинской области на 36-м году жизни умерла Анна Викалюк, директор уральской телерадиокомпании. Раньше она была главным редактором ставшей известной на всю страну газеты «Копейский рабочий».

Женщина почувствовала себя плохо в середине сентября. У нее поднялась температура, а потом Анна упала в обморок. Журналистку госпитализировали, но это не помогло. Состояние Викалюк ухудшалось. Было принято решение перевезти ее в областную больницу. Там она впала в кому. Анна скончалась, так и не придя в сознание. У нее осталась 10-летняя дочь.

Врачи до сих пор не могут поставить диагноз. Известно лишь, что легкие Анны Викалюк были чистыми.

Провинциальная газета «Копейский рабочий» прославилась после того, как в интернете стали появляться снимки, на которых ее держат в руках голливудские актеры – Анджелина Джоли, Джонни Депп, Николь Кидман, Брэд Питт, Брюс Уиллис и другие. И это не фотошоп. Как выяснилось, одна из жительниц Копейска вышла замуж за американского продюсера и решила таким образом поддержать местное издание.

Бен Аффлек с газетой Копейский рабочий

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