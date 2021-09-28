Экс-губернатор Еврейской АО получил условный срок

Бывший губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Винников приговорен к четырем годам условно по делу о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.
Следствие утверждает, что Винников в 2014-2015 годах совместно с замначальника регионального управления здравоохранения и гендиректором торгового дома «Медтехника» склонил главу управления здравоохранения к закупке медицинского оборудования для онкодиспансера по завышенной цене. Ущерб, нанесенный бюджету региона, оценивается в 24 млн рублей.
Александр Винников руководил ЕАО с февраля 2010 по февраль 2015 года. До назначения на должность он был членом Президиума Государственного совета РФ, состав которого определял действующий в то время президент России Дмитрий Медведев.
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