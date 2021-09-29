Дизайн родом из Коктебеля

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29 сентября 2021, 10:19

Приходилось ли вам задумываться, что благородный напиток говорит нам о себе не только своим вкусом, цветом и запахом, но и тем, во что он разлит. Именно поэтому лучшие мировые производители привлекают к дизайну бутылок всемирно известных архитекторов. С недавних пор и отечественные производители коньяка — не исключение.

Психологи выделяют у человека 5 основных чувств — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Исследователи утверждают, что наше впечатление о напитке складывается из всех пяти источников, хотя мы привыкли оценивать в первую очередь вкусы и запахи. Тем не менее, первый наш контакт с напитком еще до его покупки происходит через зрение и осязание: мы оцениваем цвет напитка и берем в руки бутылку, или, как говорят профессионалы, «флакон».

Лучшие российские производители качественных напитков развиваются в русле мировых трендов. Так, старейшее в России коньячное производство из Коктебеля, лидирующее по интересу среди миллионов крымчан и отдыхающих на полуострове, открыло осень, представив всю свою обширную линейку в новых изящных бутылках. А линейка и правда богатая, от 3-х до 30-ти лет выдержки, большинство производителей такими результатами похвастаться не могут. Пока остается загадкой, кто из известных дизайнеров приложил руку к дизайну коктебельских коньяков, но теперь они выделяются не только уникальным вкусовым букетом, но и оригинальной формой, не позволяющей спутать их ни с чем другим на полке.

Известные коньячные дома мира давно уже подметили эту особенность человеческого восприятия, и не раз поручали разработку внешнего вида бутылок таким знаменитым дизайнерам и архитекторам, как Марк Ньюсон (Marc Newson), Карим Рашид (Karim Rashid), бюро Nendo. Апофеозом архитектурной мысли, воплощенной в форме бутылки, стал контракт с живой легендой — лауреатом Притцкеровской премии Френком Гери, разработавшим ни на что не похожий коньячный сосуд к полуторавековому юбилею одной французской винокурни. Для ограниченной сувенирной серии янтарного напитка он создал бронзовый кокон неправильной формы, покрытый 24-каратным золотом. По словам архитектора, подобное решение должно передать игру лучей солнечного света, отражающегося от реки Шаранта, близ которой расположено коньячное производство.

Добавим лишь, что понятие «ответственного употребления», к которому постепенно приходят и лучшие российские производители, как раз и подразумевает высокий уровень качества во всем — от содержимого до формы. Перефразируя знаменитую цитату Чехова, можно сказать: «В коньяке все должно быть прекрасно: и вкус, и запах, и цвет, и бутылка».





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